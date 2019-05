Kaj so glavarinski količniki?

Ljubljana, 17. maja - Glavarinski količniki, s katerim opisujejo obremenjenost družinskih zdravnikov, ne predstavljajo števila bolnikov, ki so opredeljeni pri zdravniku. Število količnikov na bolnika namreč odraža predvidevanje, kako pogosta in zahtevna bo njegova obravnava. Najstarejši in najmlajši bolniki so tako obteženi z več količniki.