Severnoprimorska živilsko-predelovalna industrija na poti krožnega gospodarstva

Šempeter pri Gorici, 17. maja - Vinarstvo in živilsko-predelovalna panoga sta na Severnem Primorskem ključni veji gospodarstva, ki imata poleg generiranja dobička in delovnih mest pomembno nalogo ohranjanja kulturne krajine in trajnostne rabe naravnih virov. Zato je Primorski tehnološki park pripravil prvega od dogodkov o krožnem gospodarstvu, ki jih podpira projekt Embrace.