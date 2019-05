Barbara Pešut z avtobiografskim romanom Pisma iz JLA

Ljubljana, 17. maja - Pesnica in pisateljica Barbara Pešut je po nizu pesniških zbirk in avtobiografiji Prvi polčas pri založbi Primus izdala avtobiografski roman Pisma iz JLA. V njem je prek korespondence med mladenko in mladeničem, ki služi vojaščino, po oceni literarnega kritika Mateja Bogataja ustvarila literalizirano memoarsko pripoved.