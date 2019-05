Moravčani začudeni nad ignoranco okoljskega ministrstva in inšpektorata

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki moravške občine in tamkajšnje ljudske iniciative so "začudeni nad ignoranco" ministrstva za okolje ter okoljskega inšpektorata do opozoril, podanih v zvezi z delovanjem Termita. Z ministrstvom so dosegli dogovor, da se do nadaljnjega vzdržijo aktivnosti, ministrstvo pa je v javnost le dan kasneje poslalo rezultate "sramotnega nadzora".