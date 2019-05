Dobra država za celovito prenovo volilne in medijske zakonodaje

Ljubljana, 17. maja - Slovenija potrebuje celovito prenovo volilne in medijske zakonodaje, ki bo zagotavljala resnično demokratičnost volitev, so prepričani v Dobri državi. Med drugim predlagajo spremembe zakona o RTVS, s katerimi bi odpravili po njihovem mnenju diskriminatorno razlikovanje parlamentarnih in neparlamentarnih strank in list na volilnih soočenjih.