SD za pošteno obdavčitev multinacionalk

Ljubljana, 17. maja - Stranka SD pred evropskimi volitvami poudarja nujnost ukrepov proti davčnim utajam in odtekanju denarja v davčne oaze, zavzemajo se za obdavčitev multinacionalk tam, kjer te ustvarijo dobiček. Kot pravijo v SD, letno iz EU tako odteče 1000 milijard evrov - koliko denarja je to, so danes v središču Ljubljane ponazorili z veliko kocko petstotakov.