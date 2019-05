Proračunski dokumenti po oceni odbora niso v neskladju z ustavo

Ljubljana, 17. maja - Člani odbora DZ za finance so na današnji seji pritrdili mnenju vlade in pravnikov državnega zbora, da proračunski dokumenti za leto 2019 niso v neskladju z ustavo. Zahtevo za presojo ustavnosti so sredi aprila vložili poslanci SDS in NSi, ki v letošnjem proračunu vidijo kršenje fiskalnega pravila.