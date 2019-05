Na potovanjih smo izpostavljeni številnim nevarnostim za zdravje

Ljubljana, 17. maja - Na potovanjih smo izpostavljeni drugačnim naravnim, podnebnim, higienskim, prometnim in zdravstvenim razmeram kot doma, zato je treba potovanje skrbno načrtovati in poskrbeti za zaščito zdravja, že preden se odpravimo na pot, so na današnji novinarski konferenci opozorili strokovnjaki. Ob tem so poudarili pomen obveznih in priporočljivih cepljenj.