New York, 17. maja - Branilec naslova Brooke Koepka je odlično začel drugi major turnir sezone v golfu v New Yorku. Na težkem igrišču je Bethpage Black Course na Long Islandu je igrišče zmogel s 63 udarci. Njegov prvi zasledovalec je Novozelandec Danny Lee, ki je potreboval udarec več.