Okrutni umor noseče najstnice pretresel tudi vsega hudega vajeni Chicago

Chicago, 17. maja - Policija v Chicagu je odkrila, da je 19-letna nosečnica pred tremi tedni obiskala hišo v Chicagu, kjer so ponujali zastonj oblačila za dojenčka in otroški voziček, vendar so jo tam zadavili in ji iz maternice izrezali otroka. Zločin so med drugim odkrili, ker je ženska, vpletena v okrutno dejanje, poklicala reševalce zaradi bolnega dojenčka.