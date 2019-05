Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje tretjič zapored zaključile v zelenem. Vlagatelji so zaskrbljenost zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko potisnili na stran, saj so jih razveselili uspešni poslovni rezultati nekaterih velikih podjetij. Na trgu ugodno odmeva tudi novica o aktivnostih na ameriškem trgu dela.