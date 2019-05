Evropska poslanka Tomčeva za več Slovenije v Evropi in več Evrope v Sloveniji

Šentjernej, 16. maja - Evropska poslanka in kandidatka skupne liste SDS in SLS za evropske volitve Romana Tomc se je v Šentjerneju udeležila pogovornega večera, na katerem je predstavila predvsem svojo poglede na Slovenijo in Evropo. Podobno kot na prejšnjih evropskih volitvah se zavzema za več Slovenije v Evropi in več Evrope v Sloveniji, je povedala.