Začela se bo dobrodelna akcija Sk8aj s srcem 2019 - štafeta po Sloveniji

Koper, 20. maja - Danes se bo začela dobrodelna akcija Sk8aj s srcem 2019 - štafeta po Sloveniji, v kateri bo ekipa te akcije na čelu z rolkarjem Tomažem Praunseisom v desetih dneh z rolkami obkrožila Slovenijo, si podajala štafeto in zbirala finančna sredstva za otroke in socialno ogrožene družine iz vse Slovenije, so organizatorji zapisali na spletni strani.