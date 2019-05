Soočenji kandidatov na TVS o varni hrani, okolju, pa tudi migracijah in cepljenju

Ljubljana, 16. maja - Varna hrana, okolje, brexit in izzivi EU so bile teme drugega soočenja kandidatov parlamentarnih strank na TV Slovenija pred evropskimi volitvami. Sledila je predstavitev in soočenje kandidatov zunajparlamentarnih strank in list, v ospredju pa so bile migracije, varnost in obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim.