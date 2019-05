Policija išče storilca, ki je na Gorenjskem vrgel mačko v prepad

Kranj, 16. maja - Na Facebooku je zaokrožil video mlajšega moškega, ki je vrgel mačko v prepad. Dogodek naj bi se zgodil na Gorenjskem, poroča portal Siol. Policisti so z dogodkom seznanjeni in so že opravili prve razgovore in dobili nekatere informacije v zvezi z njim, so sporočili s kranjske policijske uprave.