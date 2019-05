Mladina o brezpravnosti beguncev (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Grega Repovž v komentarju Še ograj, še vojakov, še policistov piše, da slovenska vlada kljub veljavni zakonodaji in podpisanim mednarodnim konvencijam ne izvaja azilne politike, temveč begunce zavrača in jim preprečuje, da bi zaprosili za azil. Dodaja, da so begunci vse bolj prisotni, če smo prej vedeli, kje so, pa zdaj ni več tako.