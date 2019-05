Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o prodaji zgradbe veleposlaništva in rezidence nekdanje SFRJ v Tokiu, o sklepu odbora DZ za finance, da naj vlada v obravnavo posreduje predlog zakona, ki bi uvedel davek na digitalne storitve in o predlogu zakona DS, ki predvideva konverzijo kreditov, najetih v švicarskih frankih, v evre.