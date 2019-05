Minister Šabeder danes s soglasjem k poklicnim kompetencam v zdravstveni negi

Ljubljana, 17. maja - Minister za zdravje Aleš Šabeder bo danes podpisal soglasje k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Dokument bo tako po nekaj zapletih in usklajevanjih vendarle sprejet do 18. maja, kar je tudi rok, ki ga je ministru za potrditev dokumenta naložil parlamentarni odbor za zdravstvo.