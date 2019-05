Primorske novice o cepljenju (17. 5.)

Koper, 16. maja - Jasna Arko v komentarju Poker z virusi in izzivanje sreče piše o neodgovornem početju roditeljev, ki naraščaj izmikajo obveznemu cepljenju zaradi osebnega prepričanja in nasedanja trditvam na spletu in družbenih omrežjih. Dodaja, da že zdaj veliko tvegajo vsi, ki ne smejo biti cepljenji iz zdravstvenih razlogov.