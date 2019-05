Finance o Šarčevi politični strategiji (17. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Petra Sovdat v komentarju Šarec, 3. četrtletje: bi kdo še kaj? piše o strategiji premierja Marjana Šarca, ki je vsem, vezanim na proračun in davkoplačevalska sredstva, dal nekaj več drobiža. Dodaja, da so zahteve po tem povsem legitimne, saj je konjunktura in da ima premier srečo, da gre izvoznikom in da podjetja še vedno delajo dobro.