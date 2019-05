Več kandidatov za evropske poslance želi socialno pravično EU

Ljubljana, 16. maja - Kandidati za evropske poslance iz vrst levice in leve sredine so pred evropskimi volitvami danes razpravljali, kakšno EU potrebujemo. Tanja Fajon, Igor Šoltes in Violeta Tomič so izpostavili socialno pravičnost. Angelika Mlinar in Tanja Fajon sta se zavzeli za zavezništvo demokratičnih sil, Klemen Grošelj vidi izziv v notranji kohezivnosti unije.