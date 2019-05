Evropske borze navzgor, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 16. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma precej zvišali, in to kljub odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v novem udarcu Kitajski z izvršnim ukazom prepovedal poslovanje s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Nafta se je podražila.