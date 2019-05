Andy Murray med vitezi

London, 16. maja - Škotski teniški zvezdnik Andy Murray se po novem lahko ponaša z nazivom viteza. "Sir Andy Murray - za zasluge v tenisu in dobrodelnosti," je na obredu v Buckinghamski palači zaklical vodja in s tem obrazložil imenovanje športnika za viteza. Simbolično ga je z mečem po rami na obredu udaril kar princ Charles in mu okrog vratu obesil medaljo.