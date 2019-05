Inšpektorji še vedno opažajo velik delež nedovoljenih gradenj

Ljubljana, 16. maja - Gradbeni inšpektorji ugotavljajo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih objektov še vedno zelo visok. V akciji, ki so jo izvedli med 1. februarjem in 1. aprilom, so ugotovili kar 83 nedovoljenih objektov, vendar vsi postopki še niso končani, zato se utegne ta številka še povečati.