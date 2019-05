Pri krožnem gospodarjenju uspešna tudi nekatera slovenska podjetja

Maribor, 16. maja - V sklopu mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change, ki poteka v Mariboru, so se predstavila tudi štiri slovenska podjetja, ki so jih organizatorji označili kot favorite na tem področju. Kot je bilo slišati od predstavnikov podjetij, so ključnega pomena inovativne ideje, v ospredju pa mora biti ves čas trajnostno ravnanje.