Newyorške borze v pozitivnem območju

New York, 16. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele v pozitivnem območju. Vlagatelji so zaskrbljenost zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko namreč potisnili na stran, saj so jih razveselili uspešni poslovni rezultati nekaterih velikih gospodarskih družb. Ugodno odmeva tudi novica o odpornosti ameriškega trga dela.