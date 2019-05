Filmska klasika Most v mednarodno predelavo

Sarajevo, 16. maja - Filmski center Sarajevo je na Facebooku objavil, da so koproducenti iz Bosne in Hercegovine, Kitajske in Srbije združili moči za priredbo jugoslovanske filmske klasike Most v režiji Hajrudina Krvavca, v katerih je glavno vlogo odigral Bata Živojinović. Direktor filmskega centra si želi, da bi priredbo dočakal še film Valter brani Sarajevo.