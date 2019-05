Lanski dobiček Hotelov Bernardin za kritje preteklih izgub

Portorož, 16. maja - Delničarji turistične družbe Hoteli Bernardin so se na današnji skupščini seznanili z lanskim poslovanjem, ki je bilo po navedbah uprave uspešno. Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 1,6 milijona evrov so sklenili nameniti za kritje prenesene izgube iz preteklih let.