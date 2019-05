Čebele pred praznikom znova v ospredju

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 17. maja - Čebele so v teh dneh znova v ospredju, bliža se namreč 20. maj, svetovni dan čebel, za razglasitev katerega je zaslužna Slovenija. "Razglasitev predstavlja enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije nasploh," so poudarili na pristojnem ministrstvu. Dan je sicer namenjen osveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev.