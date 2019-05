Katičeva na pravnem forumu v Sankt Peterburgu o vlogi Sveta Evrope

Sankt Peterburg, 16. maja - Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je v ruskem Sankt Peterburgu udeležila 9. mednarodnega pravnega foruma, na katerem predstavniki 93 držav od torka do sobote obravnavajo aktualna pravna in praktična vprašanja. Kot so danes sporočili z ministrstva za pravosodje, se je ministrica v svojem nagovoru osredotočila na vlogo Sveta Evrope.