Turisti v Ljubljani se zaradi gradbišč ne pritožujejo

Ljubljana, 19. maja - Obiskovalci Ljubljane se ne pritožujejo zaradi številnih odprtih gradbišč po prestolnici, so za STA zatrdili v Turizmu Ljubljana. Januarja in februarja je bila zabeležena več kot šestodstotna rast števila prenočitev turistov, v prestolnici pa so zadovoljni s krepitvijo obiska zunaj glavne sezone.