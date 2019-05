Na obisku v Sloveniji predsednica spodnjega doma švicarskega parlamenta

Ljubljana, 19. maja - Uradni obisk v Sloveniji danes začenja predsednica švicarskega nacionalnega sveta Marina Carobbio Guscetti, ki jo bo do torka gostil predsednik državnega zbora Dejan Židan. Danes bosta Židan in Carobbio Guscettijeva obiskala Bled in Radovljico. V ponedeljek se bosta sestala na pogovorih v Ljubljani, v torek pa se bosta odpravila v Maribor.