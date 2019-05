Ženski zagrozil z nožem, se odpeljal z njenim vozilom in povzročil nesrečo

Ljubljana, 16. maja - V križišču Kavčičeve in Zvezne ulice v Ljubljani je 31-letnik v sredo okoli 8. ure ženski zagrozil z nožem in ji ukradel osebno vozilo. Z njim se je odpeljal po Šmartinski cesti, nato pa v križišču z Davčno ulico povzročil prometno nesrečo, saj je trčil v drugo osebno vozilo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.