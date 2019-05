Klet Brda oživila grajsko klet v Dobrovem

Dobrovo, 16. maja - Klet Brda je v sodelovanju z Goriškim muzejem oživila vinsko klet na gradu Dobrovo. Ta je nekdanjemu lastniku dolga leta ta služila za predelavo in predvsem shranjevanje vina, po drugi svetovni vojni pa tudi tamkajšnji kmetijski zadrugi. Po letu 1986 so v njej uredili vinoteko. Klet Brda ji je zdaj z investicijo vrnila namen in nekdanjo podobo.