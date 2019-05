V San Franciscu razstava o Miki Miški

San Francisco, 19. maja - V Družinskem muzeju Walta Disneyja je na ogled razstava Miki Miška: Walt svetu, ki je posvečena enemu najbolj priljubljenih in prepoznavnih likov v svetu animacije. Predstavi vpliv Miki Miške na svet umetnosti in zabave v devetih desetletjih ter pripoveduje o nastanku lika in kako je zaslovel, vzporedno je predstavljena zgodba Walta Disneyja.