Za vzdrževanje namakalnih in osuševalnih sistemov letos okoli 600.000 evrov

Ljubljana, 17. maja - Finančna uprava bo predvidoma danes začela pošiljati odločbe z odmero nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letošnjem letu. V odmero je letos vključenih 209 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo okoli 620.000 evrov sredstev.