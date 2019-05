Lanska letina medu 10 odstotkov nad desetletnim povprečjem

Ljubljana, 16. maja - Čebelarji v Sloveniji so lani po podatkih statističnega urada pridelali 1746 ton medu, kar je 10 odstotkov nad povprečjem zadnjih desetih let. Povprečna cena za kilogram medu se je v zadnjih desetih letih zvišala za 81 odstotkov in je lani dosegla skoraj 10 evrov. V zadnjem desetletju se je zvišalo tudi število čebelarjev.