Pujsa Pepa že 15 let razveseljuje otroke in starše

London, 17. maja - Prva epizoda priljubljene otroške animirane serije Pujsa Pepa je bila prikazana 31. maja 2004. Po 15 letih odkar sta ustvarjalca Mark Baker in Neville Astley zasnovala serijo, zanimanje zanjo ne usiha. Po animirani seriji so nastale številne knjige, njena podoba krasi razne pri otrocih priljubljene predmete, posvečeni pa so ji celo tematski parki.