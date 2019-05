Švicarska televizija o spornem ravnanju hrvaške policije do migrantov

Zagreb/Zürich, 16. maja - Na švicarski radioteleviziji (SRF) so v sredo zvečer objavili posnetke, kako hrvaški policisti vračajo skupine migrantov v Bosno in Hercegovino. Migranti v prispevku pričajo o nasilnem ravnanju in tudi rasizmu hrvaških policistov. Hrvaško notranje ministrstvo sicer navedbe o nezakonitih ravnanjih svojih pripadnikov zanika.