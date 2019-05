Bruseljsko letališče zaradi stavke zračnih kontrolorjev zaprto

Bruselj, 16. maja - Vsi leti na in z bruseljskega letališča so med 9.30 in 13. uro danes odpovedani zaradi stavke tamkajšnjih zračnih kontrolorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot so zapisali na tamkajšnjem letališču, bodo zamude, pa tudi odpovedi letov zaradi stavke mogoče cel dan. Nekajurno zamudo bo imel predvidoma tudi let Adrie Airways iz Bruslja.