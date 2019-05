V Ljubljani premierno dokumentarec o vzponih in padcih skupine Tabu

Ljubljana, 16. maja - Po mariborski premieri minuli konec tedna bo nocoj v Kinu Bežigrad na sporedu še ljubljanska premiera dokumentarnega filma o pop rock skupini Tabu. Režiser Rudi Uran je v filmu Zgodba za jutri: Tabu želel predstaviti vzpone in padce priljubljene domače zasedbe, ki se je po odhodu prve pevke Nine Vodopivec spet sestavila in ustvarja še danes.