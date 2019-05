Komisija DZ za urejanje imunitete poslancev z novelo zakona o poslancih

Ljubljana, 16. maja - Komisija DZ za poslovnik je na današnjem nadaljevanju januarske seje tako rekoč brez razprave sprejela predlog, da se vprašanje imunitete poslancev najprej uredi v okviru novele zakona o poslancih in ne s spremembami poslovnika. Sklep so sprejeli z devetimi glasovi za in nobenim proti.