Kanadskega ubežnika ujeli zaradi uporabe Facebooka

Edmonton, 16. maja - Kanadska policija je po treh letih iskanja le ujela 27-letnega Jessieja Deana Kowalchuka, in sicer potem ko je s sporočilom na Facebooku zbadal policijo, da ga ne more ujeti. Ta pa je enostavno uporabila možnost odkrivanja lokacije uporabnika Facebooka in mu potrkala na vrata ter ga odpeljala na hladno.