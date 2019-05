ZDA in Ekvador po izročitvi Assangea Britancem odpirata novo poglavje sodelovanja

Washington, 16. maja - Minister za zunanje zadeve Ekvadorja in upravitelj ameriške agencije za pomoč tujini (Usaid) Mark Green sta v sredo v Washingtonu podpisala memorandum za sodelovanje pri številnih gospodarskih in demokratičnih pobudah. Američani bodo Ekvadorju pomagali pri naravnih nesrečah, gospodarskem razvoju in utrjevanju demokracije.