Delo o posojilu EIB za projekt Drugi tir (16. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Boris Šuligoj v komentarju Odločitev EIB kot signal piše, da je posojilo Evropske investicijske banke za projekt drugi tir potrditev, da je takšen tir do morja nujen in naravnan za nove generacije in da je prav, da je projekt večstransko preverjen ter cenejši, kot je bilo zapisano v investicijskem programu, ki so ga po njegovem urejali premetenci.