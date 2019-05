Veliko soočenje pred evropskimi volitvami brez presežkov

Bruselj, 15. maja - V plenarni dvorani Evropskega parlamenta so se danes soočili vodilni predstavniki konservativcev, socialdemokratov, zmernih evroskeptikov, liberalcev, zelenih in levičarjev, ki se potegujejo za položaj predsednika Evropske komisije. V Bruslju je po koncu slišati komentarje, da je bilo dolgočasno in da ni bilo slišati nič novega.