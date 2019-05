Rim, 15. maja - Nogometaši Lazia so zmagovalci italijanskega pokala, potem ko so v finalu v Rimu z 2:0 premagali Atalanto, za katero je Josip Iličić igral celo tekmo. Za zmagovalce sta zadela Sergej Milinković-Savić v 82. in Correa v 90. minuti.