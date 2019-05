Ljubljanski policisti v Šiški prijeli dve osebi

Ljubljana, 15. maja - Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 19. uro obveščeni, da naj bi se na Adamičevi ulici v Ljubljani zadrževalo nekaj oseb, dva od njih naj bi pri sebi imeli pištolo. Policisti so prijeli dve osebi in jima zasegli vozilo ter snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.