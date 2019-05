Trump za zdaj naj še ne bi uvajal novih carin na uvoz avtomobilov

Washington, 15. maja - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi najmanj za pol leta preložil uvedbo dodatnih carin na uvoz avtomobilov z izgovorom, da gre za vprašanje nacionalne varnosti, kot je to storil že s carinami na jeklo in aluminij, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije sklicujoč se na neimenovane vire.