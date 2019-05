Na programski konferenci Levice o krajšanju delovnika

Ljubljana, 15. maja - Meja med delom in prostim časom postaja vse bolj zabrisana, je danes na programski konferenci Levice, na kateri so med drugim odprli vprašanja, kako na politični ravni doseči dogovor o skrajšanju delovnika ter razpravljali o psihofizičnih in družbenih posledicah vse daljšega delovnika, opozoril njen koordinator Luka Mesec.